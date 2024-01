Colombo Milan come pedina di scambio? Può sbloccare questo affare: i dettagli e le ultime novità sul mercato

È ancora tutto da scrivere il futuro di Lorenzo Colombo, attaccante che il Milan ha prestato al Monza ma che potrebbe cambiare aria a gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, la punta potrebbe diventare una pedina di scambio.

Per cercare di sbloccare il complicato affare Buongiorno, il club rossonero starebbe infatti pensando di offrire Colombo come parziale contropartita tecnica. Il giocatore piace a Cairo, ma al momento non ci sono le condizioni per portare avanti questa idea.