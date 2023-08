Colombo Milan, cambia la strategia dei rossoneri per l’attaccante? Le ultime

Potrebbero variare i programmi e le strategie del Milan sul futuro di Lorenzo Colombo: il Monza intanto resta alla porta

Lorenzo Colombo potrebbe anche restare al Milan. Il suo futuro sembrava indirizzato verso un nuovo prestito per avere un maggior minutaggio, con il Monza che avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del ragazzo. I rossoneri però, dopo aver trovato l’intesa per il prolungamento di contratto del centravanti, potrebbero decidere di tenerlo in squadra.

Il motivo? Come riferisce Calciomercato.com, il club rossonero starebbe trovando non poche difficoltà nel trovare un nuovo centravanti: con le trattative ancora aperte per Broja, Taremi ed Ekitike, tutte non semplici.