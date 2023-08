Colombo resta o va via dal Milan? Due club pronti all’affondo decisivo per il giovane attaccante rossonero

Calciomercato.com ha fatto il punto il futuro di Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan rientrato alla base dopo il prestito al Lecce.

Su di lui ci sono due club in particolare: si tratta di Cagliari e Genoa, che sarebbero ora in attesa di nuovi sviluppi prima di tentare l’affondo decisivo. Saranno giornate fondamentali per capire il futuro di Colombo.