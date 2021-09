Colombo, altro gol spettacolare con la SPAL: tifosi in delirio – VIDEO

Terzo gol di Colombo in 5 partite con la SPAL. L’attaccante del Milan conferma il periodo di forma con un altro centro in Serie B

Lorenzo Colombo continua a segnare in Serie B: l’attaccante del Milan, in prestito alla SPAL, segna il suo terzo gol in cinque partite, confermando il suo fenomenale periodo di forma.

Bellissimo centro dell’attaccante classe 2002 di proprietà del club rossonero, che ha scatenato i tifosi del Milan sui social. Ecco il video della sua prodezza.