Collovati LODA il Milan: «Si sta muovendo bene, sono curioso di vedere Fonseca, anche se...»

In esclusiva per InterNews24 Fulvio Collovati ha parlato tra le varie anche del Milan. Ecco cosa ha detto sui rossoneri

LE PAROLE – «Il Milan si sta muovendo bene. Ma ripeto: il Milan come la Juve sono due punti interrogativi ad oggi. Fonseca e Motta sono due allenatori validi, ma si trovano in un ambiente nuovo. Mentre Conte conosco bene quello che è in grado di dare, sono curioso di vedere Thiago Motta e Fonseca in due ambienti importanti come quello di Juve e Milan»

