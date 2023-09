Cobolli Gigli: «Bonucci andò al Milan, chi è senza peccato scagli la prima pietra»

L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, si è espresso così sul caso Bonucci ricordando il suo approdo al Milan

A Tuttomercatoweb.com, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha commentato così il caso Bonucci, ricordando come il difensore andò via dalla Juve per il Milan, per poi ritornare l’anno dopo.

LE PAROLE – «Non ha avuto alcuna diminuzione dello stipendio, credo. Se ne fa una questione di stile, anche a lui è mancato a volte. Bisogna osservare che andò al Milan per poi tornare alla Juventus in un secondo momento. Della serie, chi è senza peccato scagli la prima pietra».