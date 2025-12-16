 Classifica Serie A, Milan secondo dietro l'Inter
Classifica Serie A, Milan secondo dietro l'Inter. Si avvicina la Roma

3 ore ago

Classifica Serie A, Milan secondo dietro l’Inter. Si avvicina la Roma. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La quindicesima giornata del massimo campionato italiano si è conclusa con un verdetto chiaro, seppur provvisorio: l’Inter mantiene la vetta, ma la lotta per lo Scudetto resta apertissima. Il Milan, pur non riuscendo a conquistare i tre punti, si conferma nell’élite.

Freno a San Siro: I Rossoneri Accusano il Colpo

Il pareggio per 2-2 maturato a San Siro contro un combattivo Sassuolo ha rappresentato un piccolo rallentamento per il Diavolo. Questo risultato consente ai cugini nerazzurri di allungare a 33 punti, distanziando i rossoneri di una sola lunghezza (32 punti).

Nonostante la delusione per i due punti persi in casa, la prestazione offre spunti al neo-allenatore Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano di ritorno sulla panchina milanista. Sarà compito suo e del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting, analizzare la tenuta della squadra e preparare le strategie per il calciomercato di gennaio, cruciale per restare agganciati al treno scudetto.

Tutta la Serie A: Risultati e Vertice Cortissimo

La giornata è stata ricca di colpi di scena. Da segnalare la vittoria fondamentale dell’Inter in trasferta contro il Genoa(1-2), che ha permesso ai nerazzurri di consolidare la prima posizione. Immediatamente alle spalle del Milan si fanno minacciosi il Napoli (31 punti), sconfitto a sorpresa dall’Udinese (1-0), e la Roma (30 punti), che ha superato il Como(1-0) nel Monday Night.

Più staccata ma sempre in corsa per l’Europa è la Juventus (26 punti), che ha battuto il Bologna (0-1). La lotta in zona Champions League è una delle più avvincenti degli ultimi anni.

Di seguito, un riepilogo della giornata e la classifica aggiornata (Fonte: Dati ufficiali della Lega Serie A):

GaraRisultato
Lecce-Pisa1-0
Torino-Cremonese1-0
Parma-Lazio0-1
Atalanta-Cagliari2-1
Milan-Sassuolo2-2
Fiorentina-Verona1-2
Udinese-Napoli1-0
Genoa-Inter1-2
Bologna-Juventus0-1
Roma-Como1-0

CLASSIFICA (Prime Posizioni):

  1. Inter 33
  2. Milan 32
  3. Napoli 31
  4. Roma 30
  5. Juventus 26

Il prossimo turno sarà decisivo per i rossoneri, che dovranno tornare alla vittoria per non perdere contatto con la vetta. Il lavoro di Allegri e Tare sarà fondamentale per infondere nuova linfa a un club con ambizioni altissime.

