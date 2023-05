Con l’accettazione del patteggiamento da parte del Tribunale federale nazionale, la Juve rinuncia così a tutti i ricorsi. La classifica..

Nessuna nuova penalizzazione in classifica, dunque, per i bianconeri, resta solo il precedente -10. Per questo motivo la Juventus è qualificata matematicamente ad una coppa europea, da decidere in base all’ultima giornata se Europa League o Conference: l’ultima parola spetterà poi all’UEFA, che dovrà decidere in maniera indipendentemente se escludere o meno i bianconeri.