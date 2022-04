Serie A, classifica a confronto a distanza di un anno: Milan +1, Napoli +6 e Inter -11

Il confronto tra la classifica di Serie A alla 31esima giornata della scorsa stagione e la classifica alla 31esima giornata del campionato in corso: Milan e Napoli guadagnano mentre l’Inter perde

Ecco di seguito il confronto tra la classifica di Serie A alla 31esima giornata della scorsa stagione e la classifica alla 31esima giornata del campionato in corso. Il Milan guadagna un punto, il Napoli sei mentre l’Inter ne perde 11:

Milan 67 (+1)

Napoli 66 (+6)

Inter 63 (-11)

Juventus 59 (-3)

Roma 54 (0)

Lazio 52 (-7)

Atalanta 51 (-10)

Fiorentina 50 (+20)

Hellas Verona 45 (+4)

Sassuolo 43 (-3)

Torino 38 (+10)

Bologna 34 (0)

Empoli 33 (in serie B)

Udinese 33 (0)

Spezia 32 (0)

Sampdoria 29 (-10)

Cagliari 25 (0)

Genoa 22 (-10)

Venezia 22 (in serie B)

Salernitana 16 (in serie B)

Inter, Atalanta, Fiorenina, Torino, Bologna e Venezia confronto con la 30esima giornata perché hanno ancora una partita da recuperare;

Udinese e Salernitana confronto la 29esima giornata perché hanno ancora due partite da recuperare;