Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia per il Milan dopo la Roma

Si muove la classifica della Seria A dopo la vittoria ottenuta dal Milan stasera contro la Roma: ecco come cambia

Cambia la classifica della Serie A dopo le prime gare disputate in questo terzo turno di campionato, tra cui Roma-Milan di stasera. I rossoneri vincono per 1 a 2 contro i giallorossi, seppur in dieci uomini, e salgono in testa alla classifica a punteggio pieno.

Milan 9*

Napoli 6

Inter 6

Hellas Verona 6*

Fiorentina 4

Juventus 4

Lecce 4

Atalanta 3

Monza 3

Frosinone 3

Genoa 3

Sassuolo 3*

Salernitana 2

Bologna 1

Cagliari 1

Torino 1

Udinese 1

Roma 1*

Lazio 0

Empoli 0

*una partita in più.