Classifica rigori in serie A: il Milan non ne batte da dicembre

I rossoneri sono al 16° posto in serie A per quanto riguarda i rigori a favore; solo 4 di cui l’ultimo a Bologna cinque mesi fa.

La classifica relativa ai calci di rigore a favore suscita sempre molte polemiche perché si parte dall’assunto (sbagliato, ndr) che quando ti fischiano un rigore a favore ti si stia regalando qualcosa. Molto più banalmente, un rigore te lo fischiano quando entri in area di rigore avversaria e subisci un intervento irregolare.

Il Milan si trova al 16° posto con soli 4 penalty decretati a favore, di cui l’ultimo a Bologna lo scorso 8 dicembre; ma cosa indica quindi questa classifica? Due cose fondamentalmente; la prima è che il Milan entra poco in area di rigore avversaria e la seconda è che quando lo fa non è mai abbastanza pericoloso da obbligare l’avversario a commettere un fallo da rigore e ciò è un qualcosa che andrà sicuramente rivisto alla ripresa della Serie A perché avendo in squadra un cecchino come Zlatan Ibrahimovic, i gol dal dischetto possono portare tantissimi punti in classifica.