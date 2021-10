Classifica Milan: il confronto con la scorsa stagione

Classifica Milan: il rossoneri sono secondi dopo sette giornate. Ecco il confronto con la scorsa stagione. Punti e statistiche

Tempo di sosta e dunque tempo di prime analisi su questo avvio di Serie A dopo sette giornate. Il Milan ha cominciato a razzo per la seconda volta consecutiva, dopo il grande inizio dell’anno scorso (Non accadeva dalla stagione 2003/04). Rispetto alla scorsa stagione, però, i rossoneri hanno perso una posizione, sono secondi dietro al Napoli, ma hanno migliorato la statistica della differenza reti, oltre ai punti conquistati.

Il Milan, infatti, ha due punti rispetto all’andamento scorso, 19 punti contro 17, dovuti al solo pareggio di Torino con la Juventus (un anno fa, invece, pareggi con Roma e Verona). Inoltre, il diavolo quest’anno ha messo a referto 15 gol (uno in meno rispetto alla scorsa stagione) ma ha subito solo 5 reti (contro le 7 del 2020/21): per una differenza reti uguale a +10, una in più rispetto allo scorso campionato.