Classifica Milan alla 12a giornata: calo netto, il confronto con il passato non lascia dubbi

Dopo la giornata 12 di Serie A 2023-24 il Milan ha 23 punti in classifica. Il confronto con il passato, sempre con Pioli alla guida è horror

Netto calo. Dopo la giornata 12 di Serie A 2023-24 il Milan ha 23 punti in classifica. Il confronto con il passato, sempre con Pioli alla guida è horror:

3 punti in meno rispetto al 22/23 9 punti in meno rispetto al 21/22 5 punti in meno rispetto al 20/21 È la peggior partenza di Pioli da quando allena da inizio stagione.