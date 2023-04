Serie A, la classifica a confronto con la passata stagione: saldo negativo per la formazione rossonera. Ecco i dettagli

Mettendo a confronto la classifica di Serie A dopo 31 giornate, il Milan è in saldo negativo. Ecco di seguito le classifiche a confronto:

Napoli 78 punti (+12)

Lazio 61 (+9)

Juventus 59 (=)

*Roma 56 (+5)

Milan 56 (-11)

Inter 54 (-9)

*Atalanta 49 (-3)

Bologna 44 (+7)

Udinese 42 (+6)

Fiorentina 42 (-8)

Torino 42 (+3)

Monza 41 (in Serie B)

Sassuolo 40 (-3)

Salernitana 33 (+11)

Empoli 32 (-1)

Lecce 28 (in Serie B)

Spezia 27 (-5)

Hellas Verona 26 (-19)

Cremonese 19 (in Serie B)

Sampdoria 17 (-12)