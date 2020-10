Classifica anno solare 2020, il Milan dietro solo all’Atalanta

Considerando l’anno solare, il Milan è tra le squadre che ha guadagnato più punti nella classifica di Serie A

Considerando l’anno solare, i rossoneri sono tra le squadre che hanno guadagnato più punti nella classifica di Serie A. Lo scorso finale di stagione è stato molto positivo, tanto da portare alla qualificazione in Europa League dopo un inizio complicato con Marco Giampaolo.

Nel 2020 l’Atalanta ha conquistato 56 punti in 24 partite. A seguire proprio i rossoneri con con 54 punti (in 24 partite), poi l Inter (47 in 24 gare), Lazio (46 in 25), Juventus (45 in 23), Napoli (44 in 23), Sassuolo e Roma (entrambe 39 in 24). Un buon auspicio per gli ultimi mesi del 2020…