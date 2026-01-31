Cissé Milan, è fatta! Arriva il sigillo di Romano: operazione da 8 milioni più bonus per il classe 2006

Cissé Milan, è fatta per l’acquisto dall’Hellas Verona dell’attaccante classe 2006 attualmente in prestito al Catanzaro. I dettagli

Il Milan ha finalmente raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per l’acquisto dell’attaccante Alphadjo Cissé. Come confermato da Fabrizio Romano, il club rossonero ha concluso l’operazione per una cifra fissa di 8 milioni di euro più 1,5 milioni di euro in bonus, con l’accordo già definito tra le due società.

Cissé resterà al Catanzaro in prestito fino a fine stagione

L’attaccante classe 2006, attualmente in prestito al Catanzaro in Serie B, continuerà la sua esperienza in Calabria fino alla fine della stagione, con il Milan che ha deciso di lasciarlo lì per permettergli di maturare ulteriormente prima del suo approdo definitivo a Milano. Questo accordo è una mossa a lungo termine, con Cissé che si preparerà per unirsi al progetto rossonero a partire dalla prossima stagione.

Il PSG si ritira dalla corsa

La trattativa ha visto il PSV Eindhoven interessato al giocatore, ma alla fine il club olandese ha dovuto dirottare i suoi interessi, lasciando il Milan in pole position per Cissé. L’attaccante si prepara quindi a diventare un rinforzo per il futuro del Milan, che ha visto in lui un grande potenziale per il reparto offensivo.

Accordo verbale confermato

Anche Matteo Moretto ha confermato la chiusura dell’affare, sottolineando come l’accordo sia ormai verbale, con un’offerta di 8 milioni più 1,5 milioni di bonus già concordata tra il Milan e il Verona.

Il giovane Cissé è dunque pronto per entrare a far parte della famiglia rossonera, con il Milan che continua a scommettere sui giovani talenti per costruire il futuro del club.

