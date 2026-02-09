Cissè out, infortunio pesante per il giocatore di proprietà del Milan: la durata dello stop

Cissè si ferma nel corso di Catanzaro-Reggiana, arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore di proprietà del Milan

Il percorso di crescita di uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico italiano subisce una brusca frenata. Alphadjo Cissè, il fantasista classe 2006 che ha stregato gli scout del Milan, ha rimediato un serio infortunio muscolare durante l’ultimo impegno di campionato tra il suo Catanzaro e la Reggiana. Il talento, acquistato dal club rossonero nell’ultima sessione di mercato ma lasciato in prestito in Calabria per farsi le ossa, ha accusato un dolore acuto all’inguine che lo ha costretto a lasciare il campo prematuramente.

L’entità dell’infortunio e i tempi di recupero

Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore non hanno lasciato spazio a dubbi: si tratta di una lesione all’adduttore destro di secondo grado. Questa tipologia di infortunio comporta una parziale rottura delle fibre muscolari, rendendo il percorso di riabilitazione delicato e non immediato.

Generalmente, per una lesione di questa entità, i tempi di recupero sono stimati tra i 30 e i 40 giorni. Durante questo periodo, Cissè dovrà osservare una prima fase di riposo assoluto, seguita da terapie specifiche e un graduale riavvicinamento al lavoro sul campo. L’obiettivo dello staff medico del Catanzaro è riaverlo a disposizione per il finale di stagione, evitando però ogni tipo di fretta che potrebbe causare pericolose ricadute.

Le ripercussioni per Catanzaro e Milan

La notizia ha generato apprensione non solo tra i tifosi del Catanzaro, ma anche a Casa Milan. I dirigenti rossoneri, che monitorano costantemente i propri giovani in prestito, vedono in Cissè un investimento strategico per il futuro. Un infortunio di questo tipo, in una fase così delicata dello sviluppo fisico e tecnico di un diciannovenne, rischia di spezzare il ritmo di una crescita che finora era stata lineare ed entusiasmante.

Il tecnico del Catanzaro dovrà ora fare a meno della sua principale fonte di creatività sulla trequarti. Per Cissè si prospetta un mese di duro lavoro lontano dai riflettori, con la speranza di tornare a disegnare calcio e dimostrare di essere pronto per il grande salto verso la maglia rossonera.