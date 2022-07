Ciofani: «Ibrahimovic ha aiutato tanto il Milan»

L’attaccante della Cremonese, Daniel Ciofani, ha parlato a Sky Sport in vista della prossima stagione. Le sue parole

L’attaccante della Cremonese, Daniel Ciofani, ha parlato a Sky Sport in vista della prossima stagione. Le sue parole:

«La Serie A è motivo di orgoglio, volevo tornare a calcare palcoscenici importanti. Sarà difficile, soprattutto per le neopromosse. Ci saranno partite dove usciremo sconfitti, ci possiamo comunque salvare, senza demoralizzarci. Sono arrivati Pogba, Di Maria e altri campioni. Alvini è un allenatore preparato, era difficile giocare contro le sue squadre, anche l’anno scorso. Daremo battaglia in tutti i campi, con coraggio. Ai giovani dico che esserlo oggi è diverso rispetto a quando lo ero io. Si cerca di dare risalto a loro ma poi giocano sempre i più bravi. Mi piace stare in mezzo ai giovani. Se non mi fanno smettere prima vorrei arrivare anche io a 40 anni come Ibrahimovic. Zlatan pur essendo stato infortunato ha fatto 9 gol ed ha aiutato tanto il Milan a vincere lo scudetto. La firma per fare 9 gol? No, la metto per la salvezza»