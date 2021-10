Ciaschini: «Corsa scudetto? Ecco cosa penso di Juve, Milan e Napoli»

Giorgio Ciaschini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24: ecco le dichiarazioni dello storico vice di Carlo Ancelotti

Giorgio Ciaschini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24: ecco le dichiarazioni dello storico vice di Carlo Ancelotti:

«In un campionato livellato come questo dire che una squadra come la Juventus sia fuori dalla corsa scudetto credo che sia impossibile. È vero che davanti ci sono delle squadre attrezzate come Milan, Napoli, la stessa Inter, però è anche vero che la Juventus se riesce a prendere il ritmo che le compete potrebbe anche rimettersi in corsa per lo scudetto».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE QUI