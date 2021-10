Ancelotti: «Il calendario va sistemato, ci sono troppe partite ravvicinate»

Carlo Ancelotti ha rilasciato una breve dichiarazione in conferenza stampa in merito al calendario saturo, le sue parole

«È vero che c’è tanto calcio in televisione e da tifoso mi piace questa possibilità; da protagonista, da allenatore, non è il modo migliore per preparare le partite e mettere in campo una squadra di alto livello. Tante partite abbassano il livello. Sono d’accordo che ci sono troppe partite adesso e il calendario va sistemato. FIFA e UEFA devono sistemarlo, perché se i giocatori si stancano non c’è partita»