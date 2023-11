Chukwueze chiamato al riscatto: la sua stagione fin qui condizionata da due aspetti

Chukwueze chiamato al riscatto: la stagione dell’esterno arrivato in estate fin qui condizionata da due aspetti

La sfida di oggi a Lecce sarà un’occasione molto importante per Chukwueze. L’esterno, arrivato in estate dal Villarreal, non è riuscito ancora a mostrare tutto il suo reale valore con la maglia del Milan e per questo quello di oggi potrebbe essere il palcoscenico giusto per riuscire nel suo intento.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, la stagione del nigeriano è stata fin qui condizionata dal continuo ballottaggio con Pulisic e dall’infortunio.