Retroscena Chukwueze Pioli: «È stata la prima cosa che mi ha detto quando mi ha chiamato»

Samuel Chukwueze, nuovo acquisto del Milan, ha parlato di Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione

PIOLI – «Prima di arrivare qui l’allenatore mi ha detto che avrei giocato. È un uomo fantastico, mi ha chiamato per la prima volta quando ero in Nazionale, mi ha parlato del piano tattico, mi ha detto ‘Samu questo è ciò che voglio da parte tua’. L’allenatore mi vuole, mi ha detto ‘Voglio che tu faccia parte del mio progetto’. Mi ha parlato dei suoi programmi per sviluppare la squadra, questo mi ha motivato. Io ho creduto molto nel suo progetto, mi ha parlato dei giocatori fantastici che sono qui, di tutti coloro che avrebbero preso. I nuovi devono adattarsi, ma col tempo vinceremo la Serie A».

