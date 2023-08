Chukwueze e quelle parole di Osimhen: gli ha detto questa cosa sul Milan

Samuel Chukwueze, nuovo acquisto del Milan, ha parlato di Victor Osimhen nella conferenza stampa di presentazione

Nella conferenza stampa di presentazione al Milan, Samuel Chukwueze ha parlato anche di Victor Osimhen.

OSIMHEN – «È il mio migliore amico. Giochiamo insieme da quando abbiamo 17 anni. Ogni volta gli chiedevo com’è la Serie A, com’è il calcio in Italia, gli ho detto che ne pensi del Milan e mi ha detto che è una grande società. Mi ha detto che avrei fatto bene in Italia, ma la cosa importante era che avrei dovuto parlare con l’allenatore. Victor ha detto che è un allenatore fantastico, che mi trovo bene in Serie A, e che sarei dovuto andare al Milan. Ha detto che gli sarebbe piaciuto se fossi andato al Napoli, ma lui è un giocatore fantastico».

