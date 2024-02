Chukwueze Milan, nigeriano di nuovo a Milanello: Pioli gli ha comunicato che...

Chukwueze-Milan, l’esterno nigeriano è tornato a Milanello dopo la Coppa D’Africa: Pioli lo rilancia col Monza?

Samuel Chukwueze è tornato ieri a Milanello dopo la sconfitta in finale con la sua Nigeria in Coppa D’Africa. L’esterno del Milan non è stato comunque convocato per la sfida di questa sera a San Siro contro il Rennes in Europa League.

Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha già avvisato l’ex Villarreal: domenica a Monza potrebbe esserci spazio per lui fin dal primo minuto.