Chukwueze Milan: dalle parole di elogio di Leao al rendimento in crescita! Così può conquistarsi la conferma

Samuel Chukwueze sembra essersi finalmente sbloccato. Da flop a potenziale risorsa per il Milan, così può guadagnarsi la conferma

Ci è voluto tanto tempo, forse troppo, per vedere il vero Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, dopo il gol di tre settimane fa contro il Verona, sembra essersi definitivamente sbloccato al giro di boa di due terzi di stagione decisamente negativi, alimentata prima di adesso solo da qualche fiamma come il gol contro il Borussia Dortumd e quello al Newcastle valso la possibilità di giocarsi l’Europa League, unico trofeo ancora possibile in stagione per il Milan, nonostante la prematura eliminazione dalla Champions League.

Quello che non gli è mai mancato è la fiducia di Pioli e dei compagni di squadra, ultimo, solo in ordine di tempo, Leao, dopo la vittoria dei rossoneri al Franchi contro la Fiorentina: «Oggi devo parlare di Chukwueze perché ha fatto una grande partita; sono molto contento per lui perché ha avuto momenti delicati» Ha ammesso il portoghese.

In estate è stato pagato 19.5 milioni di euro + 8.5 milioni di bonus legati a presenze (per un massimo di 3 milioni) e obiettivi di squadra (per un massimo di 5.5 milioni di euro). Al termine di questa stagione, il calciomercato Milan pagherà al Villarreal circa 1.5 milioni di bonus. La sosta Nazionali e la mancata convocazione per gli impegni della Nigeria gli hanno fatto bene e favorito, con ogni probabilità, il completarsi dell’inserimento nella nuova realtà rossonera.

Ad attendere lui e la squadra ci sono tre snodi fondamentali della stagione del Milan: il derby contro l’Inter, da vincere per riscattare 5 ko di fila e impedire che i rivali neroazzurri festeggino la seconda stella proprio nella stracittadina; lo scontro diretto con la Juventus, per consolidare il secondo posto in classifica, valido anche per la qualificazione alla Supercoppa italiana; il doppio incrocio in Europa League contro la Roma che, giallorossi, West Ham o Bayern Leverkusen permettendo, può indirizzare il cammino verso la finale di Dublino per alzare quell’unico trofeo che manca nella già ricca bacheca del club.

Il nigeriano può giocare un ruolo chiave: da flop a possibile risorsa. I tifosi e chi ha scommesso e creduto su in lui se lo augurano.