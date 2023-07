Chukwueze Milan, ci siamo! Ecco quando arriverà a Milano: le ultime sull’arrivo dell’esterno dal Villarreal

Samuel Chukwueze si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’esterno del Villarreal, infatti, sbarcherà nelle prossime ore in Italia per iniziare la sua nuova avventura in rossonero.

Domani l’arrivo del giocatore a Milano, con visite mediche e firma in giornata prima dell’ufficialità. Il calciatore, comunque, non partirà per la tournée negli USA.