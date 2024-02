Chukwueze Milan, fissata la data del rientro! Cosa filtra in vista del Rennes

Chukwueze-Milan, domani l’esterno nigeriano sarà a Milano: ecco cosa filtra in vista della sfida di giovedì col Rennes

Come riportato da Luca Bianchin, in casa Milan è stato pianificato il rientro di Samuel Chukwueze dalla Coppa D’Africa dopo la sconfitta in finale contro la Costa D’Avorio.

L’ex Villarreal sarà domani a Milano: Pioli ne valuterà le condizioni e deciderà se convocarlo per la sfida di giovedì in Europa League contro il Rennes. Al massimo comunque Chukwueze andrà in panchina: a destra giocherà Pulisic.