Chukwueze Milan, nuovo ostacolo: il Villarreal ora fa muro. Ultime

Chukwueze Milan, nuovo ostacolo: il Villarreal ora fa muro. Le ultime notizie sull’esterno che piace ai rossoneri

Il Milan non molla la presa per Samuel Chukwueze ma, come riportato questa mattina da Tuttosport, deve far conto con la volontà del Villarreal, che al momento fa una resistenza forte sul nigeriano, sebbene vada in scadenza nel 2024.

È da capire se i rossoneri terranno lo slot da extra comunitario per lui oppure se lo useranno per un altro profilo che, di conseguenza, taglierebbe fuori Chukwueze dalle scelte visto che si possono tesserare solo due extra comunitari nelle sessioni di mercato.