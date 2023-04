Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Chukwueze. L’ala del Villareal potrebbe arrivare ad una sola condizione

come riportato da Calciomercato.it il club spagnolo dovrebbe concedere un sostanzioso sconto sulla clausola di 80 milioni per far sì che l’affare diventi fattibile