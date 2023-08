Chukwueze festeggia l’esordio in Serie A e scrive ai tifosi: il messaggio dopo la vittoria di Bologna – FOTO

Lunedì sera Samuel Chukwueze ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan in una serata molto positiva per i rossoneri, coincisa con la prima vittoria in Serie A.

Intervenuto sul proprio profili Instagram, il nigeriano ha voluto mandare questo messaggio a tutti i tifosi rossoneri.