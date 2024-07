Chiesa Milan, ancora NESSUNA proposta per l’esterno: la RICHIESTA del bianconero è CHIARA. Le ultime sull’azzurro

Al momento alla Juve non sono arrivate proposte per la cessione di Chiesa. A renderlo noto è il Corriere dello Sport spiegando che l’attaccante, accostato anche al calciomercato Milan, vorrebbe una squadra in grado di offrirgli più dei 5 milioni percepiti finora in bianconero.

Per lui potrebbero esserci sviluppi ad agosto, mentre il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 resta alquanto improbabile.