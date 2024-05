Chiesa Milan: la Juve deve decidere, la MOSSA con l’agente per il futuro dell’attaccante

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Chiesa. La Juve deve decidere sul rinnovo, la mossa con l’agente

La questione del rinnovo di Chiesa, accostato anche al calciomercato Milan, potrebbe essere rimandata a dopo l’Europeo e non prima. In base a quanto spiega Sky Sport infatti, la Juve incontrerà l’agente dell’attaccante solo a bocce ferme.

L’intenzione dei bianconeri sarebbe quella di non cedere Chiesa in estate ma nemmeno di rischiare di perderlo a zero tra un anno, visto che ha il contratto in scadenza nel 2025.