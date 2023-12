Chiesa avvisa le rivali: «Qui da secondi in classifica per prenderci punti»

Federico Chiesa a DAZN prima di Monza Juve ha voluto mandare un messaggio alle rivali scudetto dei bianconeri, tra cui il Milan

PAROLE – «Non pensiamo alla passata stagione, pensiamo a venire da qui da secondi in classifica e prenderci i punti. Ruolo? Era una situazione che voleva il mister durante la partita, poi dipende da cosa mi chiede di partita in partita. Io e Dusan siamo grandi amici, lo siamo dai tempi della Fiorentina. Stava vivendo un momento no ma è un ragazzo propositivo, non molla mai. Lo fa vedere in ogni allenamento e ci dà una mano. Ha un gran cuore. Volevo fare l’esultanza con lui ma ho preferito fare altro».