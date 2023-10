Chiesa viaggia verso la convocazione: ecco cosa filtra per la sfida contro il Milan. Le ultime notizie dall’allenamento bianconero

Chiesa oggi ha lavorato di nuovo in gruppo e ora la convocazione per la partita contro il Milan sembra più probabile.

Come riferito da Giovanni Guardalà a Sky Sport, infatti, l’attaccante della Juve andrà in panchina e quindi potrebbe essere in grado di dare un contributo, seppur limitato visti i problemi avuti nelle scorse settimane, alla causa di Allegri a partita in corso.