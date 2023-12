Chiellini ricorda Ibrahimovic: «È un leader in tutto. Al Milan…». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex difensore della Juventus Chiellini ha parlato del rapporto del giocatore del Milan Ibrahimovic. Ecco le sue parole a SkySport.

IBRAHIMOVIC – «Era un bambinone, un giocherellone. Aveva un talento strepitoso ed è diventato un leader in tutto, anche se in quella Juve non ce ne era bisogno, eravamo pieni. Unico rischio che troverà al Milan è sulla chiarezza del suo ruolo, non sarà facile ma è un passaggio fondamentale. Più avrà chiarezza e più sarà efficace».

