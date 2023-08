Chiariello durissimo: «Secondo rigore per il Milan assurdo. State ammazzando il calcio e la sua credibilità»

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, ha scritto questo messaggio che riguarda anche il Milan

Attraverso il suo profilo Twitter, Umberto Chiariello ha attaccato duramente il VAR dopo quanto accaduto a Milan e Juventus. Le parole del giornalista.

Mi viene voglia di dire a De Laurentiis: ma che li fai scendere in campo a fare?

Rigorini e mancati rigori alla prima giornata, e passi.

Due rigori al Milan (il secondo assurdo), e vabbè.

Ma il rigore non assegnato al Bologna a porta vuota sullo 0-1 e il Var che tace non è solo… — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) August 27, 2023

PAROLE – «Mi viene voglia di dire a De Laurentiis: ma che li fai scendere in campo a fare? Rigorini e mancati rigori alla prima giornata, e passi. Due rigori al Milan (il secondo assurdo), e vabbè. Ma il rigore non assegnato al Bologna a porta vuota sullo 0-1 e il Var che tace non è solo inaccettabile, è SCANDALOSO. Ditecelo subito che il colpo di spugna non è bastato, cosa altro dobbiamo vedere? Ma volete fare le persone serie o no? State ammazzando il calcio e la sua credibilità. Ora davvero mi sento in imbarazzo per loro, i tifosi non colorati: vero che hanno la faccia come il c…, ma adesso come faranno a giustificare pure questo scandalo? SCANDALO, SCANDALO, SCANDALO. Povero T.Motta: il suo sdegno è il nostro sdegno. Perché poi – se salvi la Juve dal colpo letale (rigore del possibile 2-0 ad un quarto d’ora dalla fine ed espulsione) – la Juve risorge. Elementare, Watson. HANNO CERTIFICATO LA MORTE DEL VAR. Che schifo!».