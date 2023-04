De Ketelaere ennesimo flop: altra occasione persa. Ecco di seguito la partita del belga e la decisione del club rossonero sul suo futuro

La parte negativa della medaglia rossonera nella partita contro la Roma è sicuramente Charles De Ketelaere.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il trequartista belga in poco tempo riesce a farsi richiamare da Pioli: un minuto prima del gol giallorosso il tecnico rossonero allarga le braccia e urla arrabbiato «Charles sveglia!». Inoltre, il belga è colpevole sull’azione del gol giallorosso (si fa rubare palla da Mancini) e ha rischiato di essere protagonista anche sul gol rossonero (strattonando Ibanez in area). Infine, il club crede ancora in lui e per questo molto probabilmente resterà al Milan nella prossima stagione.