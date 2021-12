Alla vigilia del match di Champions contro il Liverpool, il Milan sui social ha ricordato la doppietta di Kakà contro lo Schalke 04

Come nel girone del 2005? Il Milan si augura di sì. Il 6 dicembre di quell’anno i rossoneri conquistarono il primo posto nel gruppo Champions contro lo Schalke grazie ad una doppietta di Kakà. Il Milan di oggi non può matematicamente arrivare primo in classifica con il Liverpool irragiungibile ma può ancora conquistare la qualificazione vincendo e sperando con un occhio alla sfida tra Atletico Madrid e Porto.

Il club nel frattempo ha acceso la sfida ricordando quella doppietta di Kakà e chissa che Messias, brasiliano anche lui, non possa emularlo regalando un’altra impresa dopo quella di Madrid.