Champions League, vince il Bayern Monaco: battuto 1-0 il PSG in finale

Il Bayern Monaco ha vinto la sesta Champions League: battuto in finale il PSG per 1-0 grazie al gol di Coman

Secondo verdetto europeo: dopo la vittoria del Siviglia dell’Europa League in finale contro l’Inter, arriva la vincitrice della Champions League.

Il Bayern Monaco ha sconfitto in finale il PSG: decisivo il gol nel secondo tempo dell’ex bianconero Kingsley Coman. Per il club tedesco è la sesta coppa dalle grandi orecchie conquistata nella propria storia. Una in meno del Milan, ancora secondo in solitaria con 7.