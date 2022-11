Champions League, agli ottavi sarà Milan Tottenham: i dettagli

Agli ottavi di finale di Champions League sarà Milan Tottenham: ecco i dettagli

A Nyon il Milan si è presentato dopo 9 anni ai sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League e ha pescato il Tottenham di Antonio Conte.

Gli ottavi di Champions League sono in programma il 14, 15, 21 e 22 febbraio per quanto riguarda l’andata (due gare in ognuna delle giornate), e il 7, 8, 14 e 15 marzo per il ritorno (due partite ogni giorno).