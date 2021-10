Champions League Milan: il club ricorda il successo con il Real del 1989

Un tassello verso la vittoria finale. Il 18 ottobre 1989 il Milan, allora allenato da Arrigo Sacchi, vinse l’andata di finale degli ottavi di finalle di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid allenati da Toshack nella quale formzione spiccavano nomi come Schuster, Michel e Hugo Sanchez. Decisive furono le reti messe a segno da Rijkaard, all’ottavo del primo tempo, e da Van Basten su rigore al quattordicesimo.

I rossoneri perderanno poi il ritorno ma, sarà una sconfitta innfluente (0-1) per il proseguio della competizione che porterà fino alla vittoria finale contro il Benfica decisa dal gol di Rijkaard. Il club rossonero ha voluto ricordare quella vittoria contro gli spagnoli con un video postato sui social.

#OnThisDay in 1989 🔙✌️

Double Dutch dreamland at San Siro: Rijkaard and van Basten with the goals against Real

Doppia gioia olandese a San Siro: Rijkaard e van Basten firmano la vittoria contro il Real #SempreMilan pic.twitter.com/TIefGbOtAk

— AC Milan (@acmilan) October 18, 2021