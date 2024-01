Chalobah Milan, club già al lavoro: avanzata questa richiesta al Chelsea. ULTIME

Chalobah Milan, la dirigenza rossonera è già al lavoro: avanzata questa richiesta al Chelsea per il difensore. ULTIME

Tra i profili monitorati per rinforzare la retroguardia rossonera in questa sessione di mercato invernale c’è anche il nome di Trevor Chalobah, difensore che non sta trovando spazio al Chelsea.

Il Milan sarebbe disposto a prenderlo in prestito, ma per chiudere l’operazione servirebbe che il club di Londra contribuisse in parte all’ingaggio del difensore. Nell’affare, poi, si potrebbe inserire anche un’opzione per l’eventuale riscatto a giugno. Lo scrive il Corriere dello Sport.