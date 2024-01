Chalobah Milan, già pronta questa offerta per strappare il sì del Chelsea: i DETTAGLI e tutte le ultime novità

Il Milan ora insiste per Trevor Chalobah: è lui il primo obiettivo per rinforzare la retroguardia di Pioli in questi ultimi dieci giorni prima della fine della sessione invernale di calciomercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri stanno preparando la seguente offerta da presentare al Chelsea: per strappare il sì dei Blues è pronta una proposta in prestito con diritto di riscatto, proprio come avvenuto con Tomori.