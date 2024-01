Cessione Milan, i rumors si rincorrono: tutta la VERITÀ sul futuro del club

Cessione Milan, i rumors continuano a rincorrersi: tutta la VERITÀ sul futuro del club rossonero. Gli aggiornamenti

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha fatto il punto anche sulla presunta cessione del Milan da parte di Cardinale.

Stando a quanto si apprende, i rumors ci sono e ci saranno sempre ma le trattative avanzate non esistono. Cardinale è nel cuore del progetto e, ad oggi, non ci sono motivi per pensare ad una cessione del club rossonero.