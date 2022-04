Cessione Milan, Investcorp chiude la due diligence: presto la fumata bianca? Passi avanti per il passaggio di proprietà

Come scrive Tuttosport quella che inizia oggi sarà una settimana importante per la cessione del Milan a Investcorp. Il fondo del Bahrain sta ultimando la due diligence dei conti milanisti, che godono di un’ottima salute visto che non sono gravati da debiti verso terzi o da bond.

La conclusione di questa fase sarà propedeutica all’ultima fase di discussioni visto che sul piatto c’è un’offerta da 1,1 miliardi di euro. Se questo affare dovesse andare in porto, quella rossonera diventerà la società dal valore più alto della storia del calcio italiano in termini di cessione. L’affare parrebbe procedere speditamente e presto potrebbe esserci la fumata bianca.