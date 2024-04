Cessione Milan, decisione a sorpresa del Tribunale di Milano: la palla passa a Lussemburgo per chiudere la questione

Ancora un nuovo capitolo del contenzioso tra Blue Skye e Elliot per la cessione del Milan: la questione legata alla vendita della società rossonera pare non avere ancora una fine. Come riferito da Calcio e Finanza, la Sezione specializzata imprese del Tribunale civile di Milano ha dichiarato la propria «carenza di competenza giurisdizionale» a decidere nel merito su una causa intentata da Blue Skye, ex socio di minoranza nella gestione del Milan, contro il fondo Elliott in relazione alla vendita del club rossonero nell’agosto 2002 a RedBird.

I giudici milanesi si sono dichiarati dunque incompetenti a decidere. A questo punto la palla passa ai giudici di Lussemburgo che dovranno prendere loro una decisione sulla questione. Nel complesso, sono 11 i contenziosi avviati in questi ultimi mesi da Blue Skye tra Lussemburgo, Italia e USA, definiti a più riprese «frivoli e vessatori» da parte di Elliott. Inoltre, negli scorsi giorni, sempre il Tribunale Civile di Milano ha respinto la terza e ultima vertenza avviata dalla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo contro il fondo statunitense in Italia, facendo salire a tre su tre i casi persi da BlueSkye nel nostro Paese, con condanna al pagamento delle spese legali.