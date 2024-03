Cessione Milan, Cardinale a caccia di investitori: spunta un’ipotesi suggestiva, Ibrahimovic spiazzato

Cessione Milan, Gerry Cardinale a caccia di investitori per il club rossonero: spunta la suggestiva ipotesi legata allo stadio

Il GP di Formula 1 in programma domani a Jeddah potrebbe essere l’occasione giusta per Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, invitati come ospiti d’eccezione al pari di Paolo Maldini, ex DT del Diavolo, per accelerare i dialoghi con investitori sauditi interessati a partnership col Milan.

PIF è in prima fila ma non sarebbe, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’unico soggetto interessato. Cardinale ha aperto ad un’ipotesi che avrebbe spiazzato lo stesso dirigente svedese classe ’81: nessuna cessione di quote, neanche di minoranza, ma sfruttare gli eventuali capitali sauditi esclusivamente per il progetto del nuovo stadio a San Donato. La pista resta da seguire con attenzione.