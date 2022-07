Cessione Daniel Maldini: ai dettagli l’affare con lo Spezia

Non solo mercato in entrata per il Milan ma anche in uscita. Tra i nomi c’è quello di Daniel Maldini direzione Spezia

Come riportato da Calciomercato.com i liguri e il Milan stanno lavorando agli ultimi contorni dell’affare, legati soprattutto alla formula: i rossoneri che vorrebbero un prestito secco mentre gli spezini preferirebbero l’inserimento di un diritto di riscatto, magari con contro-opzione in favore del Diavolo. Ultimi dettagli, ma Maldini è pronto a dire arrivederci al Milan per tentare una nuova avventura.