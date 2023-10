Cellino difende l’ex Milan Tonali: «Un grande giocatore, uno pulito ma a Milano…». Le parole

Massimo Cellino difende in un’intervista al quotidiano inglese Telegraph l’ex giocatore del Milan Sandro Tonali coinvolto nel caso scommesse. Ecco le sue parole sul centrocampista italiano.

PAROLE – «Sandro Tonali è un grande giocatore, uno pulito che lavora per diventare uno dei migliori. Ma Milano è una città in cui è facile frequentare cattive compagnie. L’ho chiamato a Ferragosto, gli ho detto di non scordarsi mai che era a Newcastle per giocare a calcio e non doveva deprimersi. Mi ha risposto che era orgoglioso di essere in un grande club, che lì lo avevano fatto subito sentire importante e che lo amavano».