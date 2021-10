Cellino: «Tonali Milan? Senza retrocessione...»

Massimo Cellino, presitente del Brescia sul tema ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne di Tuttosport

PROPRIETÁ STRANIERE – «Questi magnati che vengono dall’estero non credo molto. Non vedo grandi prospettive per il calcio italiano. Non si può inoltre essere solo presidenti: io sono anche amministratore delegato e come tale mi comport».

CESSIONE TONALI – «Se due anni fa non fossi retrocesso, non avrei mai venduto Tonali al Milan. In Serie B non potevo farlo giocare. Il mio obiettivo resta comunque quello di produrmi i giocatori in casa e di farli giocare con la maglia del Brescia».